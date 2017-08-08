Московский клуб «Арарат» вышел в следующий этап розыгрыша Кубка РФ
В 1/64-ой финала розыгрыша Кубка РФ московский клуб «Арарат» принимал на своем поле подмосковный клуб «Сатурн» и одержал победу со счетом 1-0.
Как передает «Арменпресс», на 83-й минуте победный гол забил Теймураз Тобоев.Таким образом, московский клуб «Арарат» вышел в следующий этап розыгрыша Кубка РФ - 1/32-ю финала, в которой он встретится с клубом «Балтика» из Калининграда.
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