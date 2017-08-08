На территории аэропорта «Звартноц» в Ереване организация движения транспорта будет изменена

С 10-го августа на кольцевом перекрестке, расположенном на территории международного аэропорта «Звартноц» в Ереване, будет изменена организация движения транспорта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью дорожной полиции Армении.



Движение, в соответствии с дорожными знаками и разметкой, будет организовано так, чтобы преимущество имели транспортные средства, находящиеся на участке кольцевого движения.



Транспорт, въезжающий на данный кольцевой перекресток с прилегающих участков должен уступать дорогу автомобилям, находящимся на кольцевом отрезке.