Опрос: рекордное число американцев недовольны работой Трампа

Число американцев, недовольных работой Дональда Трампа на посту президента США, возросло до 56%, свидетельствуют результаты опроса службы SSRS.

По данным телеканала CNN, количество недовольных работой Трампа возросло до самого высокого уровня с начала его срока. В феврале его одобряли 44%, не одобряли — 53% опрошенных,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как передает телеканал, 38% опрошенных сейчас одобряют работу Трампа.

Опрос проводился по телефону 3-6 августа среди 1018 совершеннолетних американцев.