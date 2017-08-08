Министр юстиции США привел к присяге нового главу ФБР

Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс привел в понедельник к присяге нового директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея. Об этом сообщила пресс-служба минюста.

кандидатура Рея, выдвинутого на пост директора ФБР президентом Дональдом Трампом 7 июня, была утверждена 92 голосами членов верхней палаты Конгресса против 5. Это голосование состоялось 1 августа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Рей получил юридическое образование в Йельском университете, в 2003-2005 годах (при республиканской администрации Джорджа Буша-младшего) занимал пост помощника министра юстиции, генерального прокурора США по уголовным делам. До недавних пор являлся партнером в юридической фирме King&Spalding.