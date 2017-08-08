Европейские индексы - 07-08-17

МОСКВА, 8 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.33% и составил 12257.17 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.09% и составил 5207.89 пункта, британский FTSE вырос на 0.27% и составил 7531.94 пункта, российский MICEX вырос на 0.86% и составил 1970.37 пункта, а RTSI вырос на 0.50% и составил 1032.68 пункта.