Пентагон разрешил военным базам, находящимся на территории США, уничтожать беспилотники, пересекшие зону безопасности данных военных баз. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь МО США Джефф Дэвис.

«Соответствующие распоряжения переданы всем военным базам»,- сообщил пресс-секретарь МО США Джефф Дэвис.

По его словам, использование БПЛА в коммерческих целях беспокоит военные структуры США.