Пентагон разрешил военным базам, находящимся на территории США, уничтожать беспилотники, пересекшие зону безопасности
Пентагон разрешил военным базам, находящимся на территории США, уничтожать беспилотники, пересекшие зону безопасности данных военных баз. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь МО США Джефф Дэвис.
«Соответствующие распоряжения переданы всем военным базам»,- сообщил пресс-секретарь МО США Джефф Дэвис.По его словам, использование БПЛА в коммерческих целях беспокоит военные структуры США.
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