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Французская актриса Изабель Юпер будет снимаааться в телесериале «Романовы»


Французская известная актриса Изабель Юпер будет снимаааться в телесериале «Романовы» (The Romanofs), посвященном династии последних русских царей. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство ТАСС, об этом AFP сообщил парижский агент американского кинорежиссера Мэтью Вайнера.

Сериал будет сниматься автором сериалов «Безумцы» и «Клан Сопрано», по заказу компании Amazon.

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