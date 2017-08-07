Завод «Рено» в Иране резко увеличит объемы производства

Французская компания Renault собирается увеличить объемы производства в Иране.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ВВС, после реконструкции завод будет выпускать ежегодно 300.000 автомобилей.

Renault заключил контракт с правительством Ирана и компанией Parto Negin Naseh. Renault владеет 60% акций зарегистрированной в Иране компании.

Завод находится на расстоянии 120 км от Тегерана в поселке Савех. «Мы рады, что заключаем с Ираном самый исторически значимый для Renault контракт», - сказал представитель Renault Тьери Болор.