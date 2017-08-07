Время в Ереване: 11:07:36,   8 Август

Завод «Рено» в Иране резко увеличит объемы производства


Французская компания  Renault собирается увеличить объемы  производства в  Иране.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на ВВС, после  реконструкции завод будет выпускать ежегодно 300.000 автомобилей.

Renault заключил контракт с правительством Ирана и компанией  Parto Negin Naseh. Renault владеет 60% акций зарегистрированной  в  Иране  компании.

Завод находится  на расстоянии 120 км от Тегерана в поселке Савех. «Мы рады, что заключаем с Ираном самый  исторически значимый для  Renault контракт», - сказал представитель Renault Тьери Болор.



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