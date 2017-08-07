Северная Корея пригрозила США «тысячекратной местью» в ответ на санкции ООН

Северная Корея пригрозила США «тысячекратной местью» в ответ на новые санкции ООН.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Associates Press, это заявление распространили государственные СМИ Северной Кореи.

В заявлении, переданном государственными СМИ, правительство Северной Кореи заявило, что санкции являются "насильственным нарушением суверенитета страны" и имеют целью "изоляцию и подавление" Северной Кореи.

За два дня до этого Совбез ООН объявил, что пакет санкций против КНДР стал следствием ее военных испытаний с применением ракет, и ограничивает экспорт угля и другой продукции из Северной Кореи.

Ранее стало известно, что санкции ООН будут стоить КНДР примерно $1 млрд.

Посол США в ООН Ники Хейли назвал этот пакет самыми жесткими санкциями за всю историю.