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Северная Корея пригрозила США «тысячекратной местью» в ответ на санкции ООН


Северная Корея пригрозила США «тысячекратной  местью» в ответ на  новые санкции ООН.  

Как  передает Арменпресс со ссылкой на Associates Press, это заявление  распространили государственные СМИ Северной Кореи.

В заявлении, переданном государственными СМИ, правительство Северной Кореи заявило, что санкции являются "насильственным нарушением суверенитета страны" и имеют целью "изоляцию и подавление" Северной Кореи.

За два дня до этого Совбез ООН объявил, что пакет санкций против КНДР стал следствием ее военных испытаний с применением ракет, и ограничивает экспорт угля и другой  продукции из Северной Кореи. 

Ранее  стало известно, что санкции ООН будут стоить КНДР примерно $1 млрд.

Посол США в ООН Ники Хейли назвал этот пакет самыми жесткими санкциями за всю историю.

 

 

  



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