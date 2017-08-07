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Маленькая республика, живущая по соседству с вражеской страной – датская газета рассказала об Арцахе


Желание  посетить Арцах родилась в  июне 2016г., когда в  рамках мероприятия на датском острове  Борнхольм он встретился с министром ИД Кареном Мирзояном, посоветовавшим ему побывать в  Арцахе.

Рассказывая об Арцахе как о маленькой, независимой республике с замороженным конфликтом, Петерсен подчеркивает, что это демократическая стран – в отличие от Азербайджана, где  правят бал нефть и мусульманская  автократия. 

Автор отмечает, что Арцах – часть исторической  Армении, которая «волюнтаристским решением Сталина в  1021г. была подарена  Азербайджану». Возникновение конфликта  автор увязывает и с Геноцидом армян в Османской империи, отмечая, что во время войны 1991-94гг. Турция  прервала вся связи с Арменией.

Петерсен рассказывает о блокаде Армении и Арцаха Турцией  и Азербайджаном: «Азербайджанский  диктатор заявил, что любой пассажирский  самолет, который сядет в  Степанакерте, будет прицельно уничтожен Азербайджаном».

Датский  эксперт отмечает также, что против  Арцаха сражались азербайджанские  наемники из Афганистана и Чечни. Арцахцы уверены, что «только единство помогло им победить».

Петерсен – эксперт по культуре  природопользования, раскрывает перед европейцами привлекательность Арцаха для  туристов: здесь легко передвигаться – на машине, на  велосипеде, а горы – рай для  скалолазов и любителей  походов. Автор сравнивает Арцах со сказками Андерсена – «это лирическая страна, где изумительная природа, органическое  сельское  хозяйство, экологически чистые  продукты».

А  столицу Арцаха Степанакерт Петерсен сравнивает с южными европейскими городами. «Тебе тут кажется, что ты во Франции, Испании или Италии, и никакого намека на Турцию, Россию, Иран или Азербайджан».

Много внимания  автор уделяет богатой  древней культуре Арцаха, рассказывает о христианских памятниках на его территории.

 

 

  



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