Маленькая республика, живущая по соседству с вражеской страной – датская газета рассказала об Арцахе

Желание посетить Арцах родилась в июне 2016г., когда в рамках мероприятия на датском острове Борнхольм он встретился с министром ИД Кареном Мирзояном, посоветовавшим ему побывать в Арцахе.

Рассказывая об Арцахе как о маленькой, независимой республике с замороженным конфликтом, Петерсен подчеркивает, что это демократическая стран – в отличие от Азербайджана, где правят бал нефть и мусульманская автократия.

Автор отмечает, что Арцах – часть исторической Армении, которая «волюнтаристским решением Сталина в 1021г. была подарена Азербайджану». Возникновение конфликта автор увязывает и с Геноцидом армян в Османской империи, отмечая, что во время войны 1991-94гг. Турция прервала вся связи с Арменией.

Петерсен рассказывает о блокаде Армении и Арцаха Турцией и Азербайджаном: «Азербайджанский диктатор заявил, что любой пассажирский самолет, который сядет в Степанакерте, будет прицельно уничтожен Азербайджаном».

Датский эксперт отмечает также, что против Арцаха сражались азербайджанские наемники из Афганистана и Чечни. Арцахцы уверены, что «только единство помогло им победить».

Петерсен – эксперт по культуре природопользования, раскрывает перед европейцами привлекательность Арцаха для туристов: здесь легко передвигаться – на машине, на велосипеде, а горы – рай для скалолазов и любителей походов. Автор сравнивает Арцах со сказками Андерсена – «это лирическая страна, где изумительная природа, органическое сельское хозяйство, экологически чистые продукты».

А столицу Арцаха Степанакерт Петерсен сравнивает с южными европейскими городами. «Тебе тут кажется, что ты во Франции, Испании или Италии, и никакого намека на Турцию, Россию, Иран или Азербайджан».

Много внимания автор уделяет богатой древней культуре Арцаха, рассказывает о христианских памятниках на его территории.