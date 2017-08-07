В Турции снимается фильм об архитектурной династии Пальянов

В Турции снимается фильм об истории и деятельности династии Пальянов - известной в Османской Турции армянской семьи потомственных архитекторов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкое СМИ NTV.

Фильм снимается при содействии МИнкульта Турции, режиссер – Каро Бабаян.

Как ожидается съемки закончатся в этом году.

Пальяны – известная в XVIII-XIXвв. Династия архитекторов, искусствоведов и общественно-политических деятелей родом из Кесарии. Основная деятельность разворачивалась в Константинополе. Опираясь на византийские и армянские архитектурные традиции и используя новые веяния европейской архитектуры, они европеизировали турецкую архитектуру и наметили пути ее развития.

Традиционно в Турции «заботливо» замалчивают армянское происхождение Пальянов.