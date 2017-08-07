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В Турции снимается фильм об архитектурной династии Пальянов


В Турции снимается фильм об истории и деятельности династии  Пальянов -  известной в  Османской Турции армянской семьи потомственных архитекторов.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает турецкое  СМИ NTV.

Фильм снимается при содействии МИнкульта  Турции, режиссер – Каро Бабаян.

Как  ожидается съемки закончатся в этом году. 

Пальяны – известная в XVIII-XIXвв. Династия архитекторов, искусствоведов и общественно-политических деятелей родом из Кесарии. Основная  деятельность разворачивалась в  Константинополе. Опираясь на  византийские  и армянские архитектурные традиции и используя новые  веяния  европейской  архитектуры, они  европеизировали турецкую архитектуру и наметили пути ее  развития.

Традиционно в  Турции «заботливо» замалчивают армянское  происхождение  Пальянов.



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