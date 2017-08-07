Из-за тайфуна "Нору" в Японии погибли два человека
18:01, 7 Август, 2017
Два человека погибли, более десяти пострадали в результате тайфуна "Нору" в регионе Канто на острове Хонсю.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, местные власти провели эвакуацию жителей из десятков домов, расположенных в префектуре Вакаяма (остров Хонсю).
Более десяти рейсов японских авиакомпаний задержаны. Кроме того, нарушено движение поездов, многие автомобильные дороги затоплены и повреждены.
Японское метеорологическое агентство рекомендовало соблюдать осторожность в связи с высоким риском затоплений, оползней и высоких волн, вызванных тайфуном.