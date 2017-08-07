Два человека погибли, более десяти пострадали в результате тайфуна "Нору" в регионе Канто на острове Хонсю.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, местные власти провели эвакуацию жителей из десятков домов, расположенных в префектуре Вакаяма (остров Хонсю).

Более десяти рейсов японских авиакомпаний задержаны. Кроме того, нарушено движение поездов, многие автомобильные дороги затоплены и повреждены.

Японское метеорологическое агентство рекомендовало соблюдать осторожность в связи с высоким риском затоплений, оползней и высоких волн, вызванных тайфуном.