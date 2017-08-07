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Глава госслужбы по соцобеспечению снят с поста


Решением премьер-министра РА  Карена  Карапетяна Артак Казарян освобожден от должности начальника Госслужбы  по соцобеспечению Министерства труда и по соцвопросам РА – по собственному  желанию.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  правительства.

Казарян занимал этот пост с декабря 2016г. 

 



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