Глава госслужбы по соцобеспечению снят с поста

Решением премьер-министра РА Карена Карапетяна Артак Казарян освобожден от должности начальника Госслужбы по соцобеспечению Министерства труда и по соцвопросам РА – по собственному желанию.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе правительства.

Казарян занимал этот пост с декабря 2016г.