Абрамович и Жукова расстались

Миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова решили разойтись. Как сообщает Page Six (приложение газеты New York Post), супруги выпустили соответствующее совместное заявление.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, пара, у которой двое общих детей, объявила о разрыве в понедельник, 7 августа. Абрамович и Жукова утверждают, что расставание было мирным.

«Спустя 10 лет совместной жизни мы оба приняли трудное решение (...), однако мы остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые мы вместе развивали», — отметили супруги.

Для 50-летнего Абрамовича брак с 36-летней Жуковой третий по счету. Всего у него семеро детей, пятеро из них — от второй жены. Абрамович, владелец футбольного клуба «Челси», входит в топ-200 богатейших бизнесменов России (12-е место) по версии Forbes. Его состояние оценивается в 9,1 миллиарда долларов.

Абрамович и Жукова являются сооснователями Музея современного искусства «Гараж».

Предположительно, они познакомились в 2005 году и оформили отношения через несколько лет. Их сына зовут Аарон, а дочь — Лея.