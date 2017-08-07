Гигантский оползень сошел на горную дорогу в Китае

На юго-западе Китая гигантский оползень сошел на горную дорогу. Видео публикует BFMTV. По сообщениям властей, погибших и пострадавших нет.

Оползень, объем которого оценивается в 20 тысяч кубометров грунта, завалил трассу, что привело к остановке движения. Среди водителей и пассажиров находившихся в этот момент на дороге машин возникла паника. В настоящее время спасатели и дорожные рабочие занимаются разбором завала.