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Бросившийся с Давидашенского моста самоубийца страдал шизофренией


Молодой  человек,  бросившийся  с  Давидашенского моста,  страдал шизофренией.

В Арабкирское отделение УР СК РА поступило сообщение о трупе, обнаруженном   под Давидашенским мостом.  

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Следственного комитета  РА, на место немедленно выехала оперативно-следственная группа. В  результате  предпринятых мер удалось выяснить личность человека. 

По предварительным данным, молодой  человек 1996 г/р в районе  13:30 часов совершил самоубийство, бросившись с моста. Согласно фактическим данным, самоубийца страдал шизофренией.

Назначена судмедэкспертиза. Проводится следствие. 



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