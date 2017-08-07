Бросившийся с Давидашенского моста самоубийца страдал шизофренией
17:06, 7 Август, 2017
Молодой человек, бросившийся с Давидашенского моста, страдал шизофренией.
В Арабкирское отделение УР СК РА поступило сообщение о трупе, обнаруженном под Давидашенским мостом.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Следственного комитета РА, на место немедленно выехала оперативно-следственная группа. В результате предпринятых мер удалось выяснить личность человека.
По предварительным данным, молодой человек 1996 г/р в районе 13:30 часов совершил самоубийство, бросившись с моста. Согласно фактическим данным, самоубийца страдал шизофренией.
Назначена судмедэкспертиза. Проводится следствие.