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Камни армянской церкви в Ване используются для строительства мечети и других строений


Стены армянской церкви Варагаванк в  Ване (Турция) периодически разрушаются

Как  передает Арменпресс, об этом пишет турецкий  сайт Yeniozgurpolitika.org.

Глава  органа по охране памятников Али Ралкрчи сказал, что камни Варагаванка используются для  строительства мечети и других строений. 

Варагаванк  находится к юго-востоку от Вана, на западном склоне  горы  Варага.

Храм был построен в VIIв. и служил резиденцией Ванкого архиепископа



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