Камни армянской церкви в Ване используются для строительства мечети и других строений

Стены армянской церкви Варагаванк в Ване (Турция) периодически разрушаются

Как передает Арменпресс, об этом пишет турецкий сайт Yeniozgurpolitika.org.

Глава органа по охране памятников Али Ралкрчи сказал, что камни Варагаванка используются для строительства мечети и других строений.

Варагаванк находится к юго-востоку от Вана, на западном склоне горы Варага.

Храм был построен в VIIв. и служил резиденцией Ванкого архиепископа.