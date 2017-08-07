Британские медики научились лечить рак при помощи золотой пыли

Британские биологи создали безопасный вид химиотерапии, убивающей клетки только в том случае, если внутри или вокруг них присутствуют атомы или наночастицы золота, говорится в статье, опубликованной в журнале Angewandte Chemie, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы открыли новые химические свойства у золота, о которых раньше не знали, и наши опыты показали, что этот металл можно применять для того, чтобы очень безопасно "включать" химиотерапию прямо внутри опухоли. В будущем, устройства, вводящие частицы золота только в опухоль, могут заметно уменьшить силу побочных эффектов для остальных частей организма", — рассказал Асир Унчити-Брочета (Asier Unciti-Broceta) из университета Эдинбурга (Шотландия).

Как подчеркивают ученые, пока они не проводили опыты на животных и добровольцах, и поэтому подобный вид химиотерапии попадет в больницы совсем нескоро, как минимум через 4-5 лет. С другой стороны, ее одобрение будет означать, что у медиков появится первый надежный способ бороться с раком мозга, так как предварительные опыты авторов статьи показывают, что наночастицы золота можно вводить в черепную коробку без серьезных последствий для нервных клеток.