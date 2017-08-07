Рябков: Трамп проводит более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник
Президент США Дональд Трамп проводит во многом более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение выразил в интервью журналу "Международная жизнь" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Что касается внешней политики, то здесь я просто разочарован и вынужден констатировать, что во многих отношениях это продолжение худшего из наследия [Барака] Обамы, даже некоторое ужесточение по ряду аспектов и направлений ", - отметил дипломат.
По мнению Рябкова, отношения США и России не выдержали испытания на прочность с точки зрения устойчивости к нападкам со стороны противников их улучшения.
Сергей Рябков также подчеркнул, что Демократическая партия США в своем стремлении ослабить президента-республиканца Дональда Трампа на долгие годы подорвала возможности для восстановления нормальных отношений Москвы и Вашингтона.
В то же время замминистра отметил, что Москва надеется, что США не вступят с РФ в конфронтацию. По его словам, необходимо работать над минимизацией ущерба от американских санкций.
"Что касается конфронтации, то я бы не стал далеко заходить. Надеюсь, что до конфронтации не дойдет, - сказал он. - Будем работать, чтобы минимизировать ущерб от произошедшего".