"Темная башня" стала лидером проката в США

Главным событием мирового проката на минувшей неделе стал неожиданный успех у зрителей фильма "Темная башня" (The Dark Tower) датского режиссера Николая Арселя. Сделанная на основе фантастической эпопеи Стивена Кинга, лента вызвала почти единогласную негативную реакцию критиков. Так, рейтинг фильма на портале Rotten Tomatoesсоставил лишь 18%.

Однако пророчества о коммерческой неудаче не оправдались: фильм занял первое место в прокате США с кассовыми сборами в размере $19,5 млн. Производственные расходы на картину составили $66 млн,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Темная башня" за премьерную неделю также заработала $8 млн на 19 международных рынках. Сборы в российском прокате составили $4,1 млн. Прогнозы кинокритиков не оправдались и в отношении картины Кристофера Нолана "Дюнкерк" (Dunkirk) - многие видели ее лидером первой недели августа, однако лента сделала за минувшую третью неделю проката $17,6 млн, заняв по этому показателю вторую позицию после фильма Николая Арселя.

Прошедшая неделя стала успешной для фильма "Чудо-женщина" (Wonder Woman) Пэтти Дженкинс, который преодолел в прокате США отметку в $400 млн. Картина идет в кинотеатрах уже десятую неделю. Мировые сборы "Чудо-женщины" составили $794 млн. Warner Bros. уже объявила о сиквеле картины, который выйдет на экраны 13 декабря 2019 года. Заглавную роль вновь исполнит израильская актриса Галь Гадот, однако Пэтти Дженкинс пока не дала свое окончательное согласие на съемки новой ленты.





