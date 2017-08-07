Папа Франциск провел видеоэкскурсию по музеям Ватикана

"Папа Франциск: Моя идея искусства" - так называется новый документальный фильм, показ которого прошел в Риме.

Как отмечает Ватиканское радио, нынешний римский первосвященник считает, что "церковь должна использовать современное искусство как инструмент евангелизации".

В основу фильма легла одноименная книга Папы Бергольо, вышедшая в 2015 году и написанная совместно с Тицианой Лупи,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Музеи Ватикана должны быть самым красивым и самым гостеприимным местом. Они должны открыть свои двери миру", - говорится, в частности, в книге. Понтифик отмечает, что "неспособность заплатить за посещение музея не должна быть препятствием для людей, желающих ознакомиться с обширной коллекцией предметов искусства, принадлежащей церкви". Папа Франциск надеется, что "католическая церковь, на протяжении веков бывшая одним из главных покровителей искусства, станет снова плотно работать с современными художниками". По его мнению, это "даст возможность использовать силу искусства для популяризации идей христианства".

Лента снята в форме экскурсии по музеям Ватикана, собору Святого Петра и прилегающей одноименной площади, во время которой гидом выступает сам папа римский.



