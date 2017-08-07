В Азербайджане арестован очередной педофил

Отец 9-летней жительницы Бадамдарского района Баку Лайман Гуссейновой обратился в полицию, заявив об изнасиловании своей дочери.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Qafqazinfo.

В результате спецоперации, проведенной сотрудниками полиции, выяснилось, что девочку изнасиловал 34-летний муж ее сестры.

Девочку отправили на экспертизу.

3-го июля в Апшеронском районе Азербайджана был задержан 38-летний сексуальный маньяк.

Маньяк обвиняется в осуществлении развратных действий с 4 несовершеннолетними девочками.

Полиция арестовала 38-летнего жителя Азербайджана Ибрагима Бугурова на основании жалобы отца одной из жертв.

По факту было возбуждено уголовное дело.

По докладу о трафикинге, опубликованному Госдепом США, в течение последних 5 лет Азербайджан является страной транзита при осуществлении трафикинга в отношении женщин и детей с целью половой эксплуатации.