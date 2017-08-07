Температура воздуха достигнет до 42 градусов

С 8-12 августа на территории республики ожидается высокий тепловой фон, в Араратской долине, Ереване и в долинах Сюника днем ожидается с 40 до 41 градусов (в отдельных местах – до 42 градусов) тепла и высокий риск возникновения пожара. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Средняя температура воздуха в эти дни будет выше нормы на 5-7 градусов.

Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов.

Длительная физическая активность под прямыми лучами солнца может вызвать солнечный удар.

На территории РА

Ожидается погода без осадков.Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

жидается погода без осадков.