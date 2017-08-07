В одном из зданий в Гюмри произошло обрушение

В одном из зданий в Гюмри по адресу ул. Гандиляна, 21 7-го августа произошло обрушение потолка в одной из квартир на 3-м этаже: около 1 кв м.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали боевой расчет и оперативная группа спасателей. Спасатели оградили место прроисшествия.