В Турции предотвращен очередной теракт со стороны ИГИЛ

В Турции задержали 5-х членов террористической организации ИГИЛ.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Habertürk.

В Стамбуле задержали 5-х иностранцев, как выяснилось – бывших членов террористической организации ИГИЛ, которые приехали в Стамбул с целью совершить теракт.

У них обнаружили значительное количество оружия и боеприпасов.