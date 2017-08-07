В Турции предотвращен очередной теракт со стороны ИГИЛ
В Турции задержали 5-х членов террористической организации ИГИЛ.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Habertürk.
В Стамбуле задержали 5-х иностранцев, как выяснилось – бывших членов террористической организации ИГИЛ, которые приехали в Стамбул с целью совершить теракт.
У них обнаружили значительное количество оружия и боеприпасов.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 16:28 В Китае 200 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений, трое погибли
- 16:17 Рябков: Трамп проводит более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник
- 16:02 Миллионам людей предсказали смерть от жары
- 15:48 "Темная башня" стала лидером проката в США
- 15:44 В Азербайджане арестован очередной педофил
- 15:43 Папа Франциск провел видеоэкскурсию по музеям Ватикана
- 15:39 Более 60% британцев не одобряют действия правительства Мэй на переговорах по Brexit
- 15:18 В Турции предотвращен очередной теракт со стороны ИГИЛ
- 15:15 В одном из зданий в Гюмри произошло обрушение
- 15:12 Бельгия может запретить на своей территории голосование по вопросу возобновление применения смертной казни в Турции
- 15:02 В работе Facebook и Instagram произошел сбой
- 14:50 Эрдоган обязал обвиняемых в участии в путче 2016 года носить коричневую форму
- 14:38 На территории посольства Беларуси обнаружена змеиная кожа
- 14:31 Renault создаст СП с Ираном для выпуска Duster и Symbol
- 14:22 Турецкие войска на границе с Сирией приведены в полную боевую готовность
- 14:20 Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с исполнительным директором компании Global Reservers Management Робертом Уитфилдом детали инвестиционной программы по строительству в Армении завода по переработке мусора
- 14:12 Одиночество и социальная изоляция представляют большую угрозу человеку, чем ожире
- 14:09 Россия не планирует возобновлять импорт турецких томатов
- 14:03 КНДР пригрозила дать жесткий ответ на новые санкции ООН
- 13:51 Катар и Турция провели совместные военные учения
- 13:45 Национальная сборная Армении по баскетболу вылетела в Сараево
- 13:41 Французы не хотят платить "первой леди"
- 13:35 Вышел диско-клип с усатыми актерами «Стражей Галактики 2»
- 13:31 Прокуратура Южной Кореи потребовала 12 лет тюрьмы для заместителя главы Samsung
- 13:10 Иран призывает урегулировать карабахский конфлкт путем диалога и переговоров: МИД Ирана
- 13:05 В Южной Осетии проходят траурные мероприятиями, посвященные годовщине войны 2008 года
- 12:55 Следственный комитет Армении выяснил детали ножевого ранения 15-летнего юноши из Ванадзора
- 12:48 Фильм «Последний житель» Дживана Аветисяна будет представлен на Венецианском кинофестивале в Италии
- 12:40 В «Танковом биатлоне» армянские танкисты вышли в полуфинал
- 12:38 Лавров и Могерини обсудили Сирию и Украину на полях встречи АСЕАН
- 12:15 Турецкие хакеры продолжают свою преступную деятельность: они взломали несколько армянских сайтов
- 12:05 Спасатели трое суток не могут потушить пожары на греческом острове Китира
- 12:01 Жительницы Алжира выходят на пляж в бикини, протестуя против буркини
- 11:54 Раскрыты особенности лунного затмения 7 августа
- 11:45 На свет появился брат погибшего в Апрельской войне Азата Симоняна
15:21, 01.08.2017
Просмотрели 1348 раз Убийства в селе Шамирам совершены на почве личных отношений: Следственный комитет Армении
15:39, 04.08.2017
Просмотрели 1326 раз В «Танковом биатлоне» армянские танкисты завоевали 3-е место
21:05, 01.08.2017
Просмотрели 1233 раз Полиция разыскивает Тельмана Калашяна, подозреваемого в убийстве в селе Шамирам
11:43, 02.08.2017
Просмотрели 1197 раз В Армении внедряется институт защиты прав предпринимателей: вопросы нарушенных прав будут решаться эффективнее
14:25, 02.08.2017
Просмотрели 1121 раз Лицу, совершившему убийство на севанском пляже «Мираж», предъявлено обвинение