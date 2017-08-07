Время в Ереване: 11:07:36,   7 Август

В Турции предотвращен очередной теракт со стороны ИГИЛ


В Турции задержали 5-х членов террористической организации ИГИЛ.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Habertürk.

В Стамбуле задержали 5-х иностранцев, как выяснилось – бывших членов террористической организации ИГИЛ, которые приехали в Стамбул с целью совершить теракт.

У них обнаружили значительное количество оружия и боеприпасов. 

 



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