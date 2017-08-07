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Бельгия может запретить на своей территории голосование по вопросу возобновление применения смертной казни в Турции


Бельгия может запретить на своей территории голосование по вопросу возобновление применения смертной казни в Турции – в случае, если турецкие власти решат провести по этому вопросу референдум.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство РИА-Новости.

 «Бельгия не обязана разрешать проведение референдума, противоречащего ее установкам»,- сказал премьер-министр Бельгии.

«Среди международных законов нет таких, которые делали бы обязательным участие в референдуме жителей диаспоры, проживающин вне пределов страны, проводящей референдум»,- сказал премьер-министр Бельгии.

О том, что в Турции возможно возобновление применения смертной казни, Эрдоган заявил после референдума 16-го апреля.

«Если Меджлис примет решение о возобновлении применения смертной казни, я это решение утвержу»,- заявил Эрдоган.

Говоря об этом проекте, депутат Бундестага, соперддседатель партии Зеленых Джем Оздемир сказал ранее: «Если в Турции применения смертной казни будет возобновлено, это будет означать прекращение переговоров о вступлении в ЕС. Страна, желающая применять смертную казнь, может присоединиться к Северной Корее или к другой подобной стране, однако отнюдь не к ЕС».:

По  итогам  голосования  на 99.97%  участках на референдуме  в  Турции  "да" сказали 51.41%. Как  передает Арменпресс, агентство Anadolu сообщило: "да" сказали 51.41%,   "нет" - 48,59 % избирателей.

В  крупнейших городах страны – Анкаре, Стамбуле, Измире конституционным реформам сказали "нет". Больше всего голосов  "нет" было в  Тунджеле /бывший  Дерсим/.

За рубежом граждане Турции высказались за реформы: 59,02%  сказали "да", 40,98 -  "нет".

С победой  на выборах Эрдоган поздравил председателя партии "Справедливость и развитие" премьер-министра Бинали Йылдырыма и лидера партии  "Национальное  движение" Девлета Бахчели.  Референдум он назвал “победой  Турции”.    

Главный  противник, лидер Народно-республиканской партии   Кемаль Кылычдароглу объявил, что намерен опротестовать результаты  референдума. По его словам, 1,5 млн "да" сфальсифицированы. 

В  условиях объявленной  в  стране  чрезвычайной  ситуации  проводятся самые  масштабные  после  образования  Турецкой  республики реформы. В целом поправкам подвергнутся 18 статей конституции. В полномочия  президента  входит прямое  назначение чиновников на важнейшие  государственные  посты. В  том числе  и министерские. Он имеет право назначать и вице-президентов. Президент сможет вмешаться в судебный  процесс, самолично принимать решение  о введении чрезвычайного положения.

По новому  основному  закону  президентом Турции может быть избрано лицо, достигшее 40 лет, с высшим образованием, имеющим гражданство Турции. Срок  полномочий  - 5  лет. Президент может избираться максимум на 2  срока, может не  покидать ряды  своей  партии. Президент сможет лично назначать послов  страны  в других странах, а также отзывать их.

Число депутатов  меджлиса вместо 55 увеличилось до 600. Возрастной  ценз снижен с 25 до 18 лет.  Выборы  президента  и меджлиса  будут проводиться раз в  5  лет в один день.

В случае  победы "да" реформы  вступят в  силу  с 2019г.

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