Бельгия может запретить на своей территории голосование по вопросу возобновление применения смертной казни в Турции – в случае, если турецкие власти решат провести по этому вопросу референдум.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство РИА-Новости.

«Бельгия не обязана разрешать проведение референдума, противоречащего ее установкам»,- сказал премьер-министр Бельгии.

«Среди международных законов нет таких, которые делали бы обязательным участие в референдуме жителей диаспоры, проживающин вне пределов страны, проводящей референдум»,- сказал премьер-министр Бельгии.

О том, что в Турции возможно возобновление применения смертной казни, Эрдоган заявил после референдума 16-го апреля.

«Если Меджлис примет решение о возобновлении применения смертной казни, я это решение утвержу»,- заявил Эрдоган.

Говоря об этом проекте, депутат Бундестага, соперддседатель партии Зеленых Джем Оздемир сказал ранее: «Если в Турции применения смертной казни будет возобновлено, это будет означать прекращение переговоров о вступлении в ЕС. Страна, желающая применять смертную казнь, может присоединиться к Северной Корее или к другой подобной стране, однако отнюдь не к ЕС».:

По итогам голосования на 99.97% участках на референдуме в Турции "да" сказали 51.41%. Как передает Арменпресс, агентство Anadolu сообщило: "да" сказали 51.41%, "нет" - 48,59 % избирателей.

В крупнейших городах страны – Анкаре, Стамбуле, Измире конституционным реформам сказали "нет". Больше всего голосов "нет" было в Тунджеле /бывший Дерсим/.

За рубежом граждане Турции высказались за реформы: 59,02% сказали "да", 40,98 - "нет".

С победой на выборах Эрдоган поздравил председателя партии "Справедливость и развитие" премьер-министра Бинали Йылдырыма и лидера партии "Национальное движение" Девлета Бахчели. Референдум он назвал “победой Турции”.

Главный противник, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу объявил, что намерен опротестовать результаты референдума. По его словам, 1,5 млн "да" сфальсифицированы.

В условиях объявленной в стране чрезвычайной ситуации проводятся самые масштабные после образования Турецкой республики реформы. В целом поправкам подвергнутся 18 статей конституции. В полномочия президента входит прямое назначение чиновников на важнейшие государственные посты. В том числе и министерские. Он имеет право назначать и вице-президентов. Президент сможет вмешаться в судебный процесс, самолично принимать решение о введении чрезвычайного положения.

По новому основному закону президентом Турции может быть избрано лицо, достигшее 40 лет, с высшим образованием, имеющим гражданство Турции. Срок полномочий - 5 лет. Президент может избираться максимум на 2 срока, может не покидать ряды своей партии. Президент сможет лично назначать послов страны в других странах, а также отзывать их.

Число депутатов меджлиса вместо 55 увеличилось до 600. Возрастной ценз снижен с 25 до 18 лет. Выборы президента и меджлиса будут проводиться раз в 5 лет в один день.

В случае победы "да" реформы вступят в силу с 2019г.