В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Перебои в работе Facebook и Instagram наблюдаются в понедельник утром в странах северной и восточной Европы, а также в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

По его информации, сбой затронул пользователей из Норвегии, Финляндии, Дании, Латвии, Швеции, Эстонии, России и ряда других стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В заявлении Facebook отмечается, что компания работает над устранением неполадок.





