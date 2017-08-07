Эрдоган обязал обвиняемых в участии в путче 2016 года носить коричневую форму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что все обвиняемые в участии в попытке военного переворота, осуществленной в июле 2016 года, теперь должны быть одеты в коричневую униформу, когда их привозят в суд.

Как напоминает "Би-би-си", в прошлом месяце один из обвиняемых предстал перед судом в футболке с надписью "Герой". После этого полиция задержала еще 30 человек в таких же футболках.

"Больше никто не сможет приходить в суд одетым так, как ему заблагорассудится", - заявил Эрдоган,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Турецкий президент связывает с прошлогодним путчем организацию проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США. Помимо непосредственных участников июльских событий под стражей находятся последователи Гюлена, которые считаются в Турции "террористами".