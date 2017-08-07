На территории посольства Беларуси обнаружена змеиная кожа
7-го августа в 11:25 поступил сигнал о том, что на территории посольства Беларуси обнаружена змеиная кожа. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
По просьбе посольства для осмотра территории на место происшествия выехал спасательный отряд центра по проведению специальных спасательных работ.
На территории посольства Беларуси обнаружена змеиная кожа гюрзы, однако змей обнаружено не было.
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