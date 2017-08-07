Renault создаст СП с Ираном для выпуска Duster и Symbol

Совместное предприятие по производству Renault Duster и Renault Symbol будет построено в Иране.

Соответствующее соглашение подписано в понедельник в Тегеране между компанией Renault и Организацией промышленного развития и реновации Ирана.

Проект планируется реализовать в два этапа. На первом инвестиции французской компании составят 660 млн евро, сообщает издание Iran Daily,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Планируется, что предприятие выпустит в общей сложности 150 тыс. автомобилей.

Первые машины должны появиться на иранском рынке в конце будущего года.