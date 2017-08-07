Турецкие войска на границе с Сирией приведены в полную боевую готовность и ожидают начала операции против сил «Курдской народной самообороны».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт yeniakit.com.tr.

В данный момент на турецко-сирийской границе дислоцирован контингент турецких военных сил численностью примерно в 25-тысяч человек.

Военные действия в Сирии могут начаться в направлениях Тель-Абья, Афри, Тель-Рифата и Манджиба.

6-го августа президент Турции Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить свои военные действия на севере Сирии.

Операция "Щит Евфрата" началась 24 августа с вводом в Сирию в районе города Джараблус бронетанковых подразделений и спецназа ВС Турции. Армия республики оказывает поддержку силам "Сирийской свободной армии" (ССА) в борьбе с ИГ и другими экстремистскими группировками на севере Сирии. Джараблус был взят под контроль ССА, как и более десятка местных деревень, в которых осели боевики ИГ.

"Вслед за последними крупными терактами, устроенными террористами в Турции, и обстрелами нашей территории мы начали операцию "Щит Евфрата" и перекрыли границу. Мы сделали это не в одиночку, нам помогла с воздуха авиация коалиции. Но мы и раньше говорили, что только ударами ВВС проблему не решить", - отметил Чавушоглу. Как он напомнил, Анкара изначально говорила, что "готова оказать любую поддержку совместной наземной операции против террористов в Сирии".

Ранее в эфире телеканала NTV официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что "операция "Щит Евфрата" продолжается успешно". "Наша граница очищена от боевиков ИГ", - сказал он, добавив, что "у Турции все еще есть проблема с поддержкой, которую оказывают США курдским формированиям Сил народной самообороны в Сирии". Кроме того, Калын считает, что "первоочередная цель - достичь договоренностей о 48-часовом прекращении огня" в Алеппо с их последующей пролонгацией. Коснувшись вопроса о создании бесполетной зоны на севере Сирии, он заявил, что "на прошедшем саммите "двадцатки" в Китае ни одна из стран не выразила протест таким планам, но участники и не продемонстрировали конкретное согласие".

В настоящее время турецкие ВС и ССА контролируют 90-километровую линию вдоль границы между городами Аазаз и Джараблус глубиной до 4-5 км. Но в планы командования операцией входит расширение этой подконтрольной зоны, освобожденной от ИГ, дальше на юг.

Число убитых в ходе операции "Щит Евфрата" турецких военнослужащих превысило 70. 30-го марта 2017-го года премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил об окончании операции "Щит Евфрата" в Сирии.