Россия не планирует возобновлять импорт турецких томатов

Россия не собирается возобновлять импорт томатов из Турции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественном бизнесу по вопросам насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами - это огурцы и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства. И бизнес откликнулся, он пошел на это. Это и кредитные ресурсы, это и риски. Конечно, это было бы неправильно и несправедливо по отношению к собственным товаропроизводителям разворачивать назад. Мы, конечно, к этому не только не готовы, но и не будем этого делать", - сказал министр, отвечая на вопрос, какое время еще не будет турецких томатов на полках российских магазинов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что Россия и Турция обсудят вопрос ограничения поставок турецких томатов в РФ на выставке в Измире 18 августа.