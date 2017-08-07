КНДР пригрозила дать жесткий ответ на новые санкции ООН

Северная Корея намерена наращивать свой ядерный арсенал и дать жесткий ответ США и введенным против нее санкциям ООН.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на государственные СМИ КНДР, Пхеньян называет введенные ограничения покушением на его суверенитет, которое осуществили США в надежде изолировать страну.

Вечером 5 августа Совбез ООН единогласно одобрил новую резолюцию санкций, которые подразумевают запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля, морепродуктов - в общей сложности северокорейский экспорт потеряет около $1 млрд,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В заявлении КНДР подчеркивается, что санкции не заставят страну пересмотреть ее ядерную программу, но получат адекватный ответ. О каком именно ответе идет речь, не уточняется.