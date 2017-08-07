Французы не хотят платить "первой леди"
Президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Guardian, рискует вызвать народное восстание своими планами предоставить супруге официальную должность "первой леди".
Более 150 тыс. французов подписали петицию против такого решения, в результате которого Бриджит Макрон получила бы свой офис, штат сотрудников и зарплату.
Эти протесты, отмечает газета, проходят на фоне и без того падающей популярности Макрона во Франции. Согласно июльским опросам, лишь 36% французов довольны своим новым лидером,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
В тот же период президентства деятельность его предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози пользовалась поддержкой, соответственно, 56% и 66% избирателей.
В ходе своей предвыборной кампании Макрон пообещал "прояснить" роль супруги президента Франции, предоставив ей официальный статус. Он назвал нынешнее положение вещей в этой сфере примером французского лицемерия.
Нынешняя конституция Франции и официальный протокол Елисейского дворца не подразумевают официального статуса для супруги президента, однако позволяют расходовать из президентского бюджета примерно 450 тыс. евро в год на ее охрану, помощников и содержание офиса.
Guardian цитирует французского актера и писателя Тьерри Пола Валетта, подписавшего петицию: "Незачем жене главы государства выделять особый бюджет из общественных средств. Сейчас у Бриджит Макрон есть два или три помощника, два секретаря и два охранника, и этого достаточно".
Ни у мужа канцлера Германии Ангелы Меркель, ни у супруга британского премьер-министра Терезы Мэй нет никакого официального статуса, отмечает Guardian.
В США, согласно закону 1978 года, жена Дональда Трампа Мелания имеет штат из 12 сотрудников и официальный статус "первой леди".