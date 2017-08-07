Президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Guardian, рискует вызвать народное восстание своими планами предоставить супруге официальную должность "первой леди".

Более 150 тыс. французов подписали петицию против такого решения, в результате которого Бриджит Макрон получила бы свой офис, штат сотрудников и зарплату.

Эти протесты, отмечает газета, проходят на фоне и без того падающей популярности Макрона во Франции. Согласно июльским опросам, лишь 36% французов довольны своим новым лидером,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В тот же период президентства деятельность его предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози пользовалась поддержкой, соответственно, 56% и 66% избирателей.

В ходе своей предвыборной кампании Макрон пообещал "прояснить" роль супруги президента Франции, предоставив ей официальный статус. Он назвал нынешнее положение вещей в этой сфере примером французского лицемерия.

Нынешняя конституция Франции и официальный протокол Елисейского дворца не подразумевают официального статуса для супруги президента, однако позволяют расходовать из президентского бюджета примерно 450 тыс. евро в год на ее охрану, помощников и содержание офиса.

Guardian цитирует французского актера и писателя Тьерри Пола Валетта, подписавшего петицию: "Незачем жене главы государства выделять особый бюджет из общественных средств. Сейчас у Бриджит Макрон есть два или три помощника, два секретаря и два охранника, и этого достаточно".

Ни у мужа канцлера Германии Ангелы Меркель, ни у супруга британского премьер-министра Терезы Мэй нет никакого официального статуса, отмечает Guardian.

В США, согласно закону 1978 года, жена Дональда Трампа Мелания имеет штат из 12 сотрудников и официальный статус "первой леди".