Вышел диско-клип с усатыми актерами «Стражей Галактики 2»

В сети появился клип на трек Guardians' Inferno, который стал частью оригинального саундтрека к фильму «Стражи Галактики. Часть 2». Ролик появился на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Режиссером видео стал Дэвид Яровески, снявший первую часть «Стражей». В клипе, выполненном в стиле диско, появились актеры из ленты Крис Прэтт, Зои Салдана, Гильермо Родригес, Дэйв Батиста, а также Дэвид Хассельхофф, который исполняет песню. В подписи к ролику отмечается, что он войдет в цифровую версию картины, которая поступит в продажу 8 августа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Мировая премьера «Стражей Галактики. Часть 2»