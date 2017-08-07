7-го августа Национальная сборная Армении по баскетболу вылетела в Сараево. Следующая игра предстоит сборной Армении по баскетболу 9-го августа, с командой Боснии и Герцеговины. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Армении. Встреча состоится 9-го августа, в 22:00 по ереванскому времени.

Национальная сборная Армении по баскетболу вылетела в Сараево в составе 11 игроков, во главе с главным тренером сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевичем.

Во главе армянской делегации – вице-председатель Федерации баскетбола Армении Ара Погосян.

Национальная сборная Армении по баскетболу возглавляет турнирную таблицу группы А. Как сказал главный тренер сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевич , он не думает о турнирной таблице и запретил думать о ней игрокам. «Мы продвигаемся от игры к игре. Надо сконцентрироваться только на конкретной встрече. Наша группа довольно сложная, однако мы должны показать, что развитие армянского баскетбола находится на верном пути. Этими 2 победами все не кончается. Каждая команда может выиграть у себя дома, мы должны уметь побеждать и в гостях. Мы не даем грандиозных обещаний, а молча делаем свою работу. У нас имеется новое поколение игроков, думаю, наша команда – самая молодая в группе. Надеюсь, что Федерация баскетбола Армении сделает все, чтобы сохранить это поколение в ближайшие 5-6 лет. Это поможет армянскому баскетболу»,- сказал главный тренер сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевич.

Следующая игра предстоит сборной Армении по баскетболу 9-го августа, с командой Боснии и Герцеговины.