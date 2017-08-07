В Особой следственной службе Армении возбуждены уголовные дела на основе сообщений о превышении полномочий, применении насилия и пыток со стороны сотрудников полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Особой следственной службы Армении.



Житель Еревана сообщил, что 19-го июня 2017 года он был подвергнут приводу в Арташатское отделение Араратского областного управления полиции, где несколько сотрудников отделениа избили, оскорбили и унизили его, требуя признаться в кражах, которые он не совершал.



О применении насилия в отношении гражданина со стороны сотрудников полиции в Спецследственную службу сообщила также мать последнего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 4-му части 2-ой статьи 309.1-й (Превышение должностных полномочий, соединенное с применением насилия со стороны двух или более лиц) Уголовного кодекса Армении.В ходе предварительного следствия по отмеченному делу пострадавший также сообщил о преступлении, совершенном сотрудниками другого отделения полиции. В частности, он сообщил о том, что 19-го мая 2017 года он был подвергнут приводу в центральное отделение полиции, где его избили прибывшие туда сотрудники Эребунийского отделения, требовавшие признаться в совершении краж.По данному факту в Спецследственной службе возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 309-й УК республики.Ведется следствие.