Иран призывает урегулировать карабахский конфлкт путем диалога и переговоров: МИД Ирана

Иран призывает урегулировать карабахский конфлкт путем диалога и переговоров. Как передает «Арменпресс», об этом в еженедельной беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми.

«На севере мы имеем 2 соседей: Азербайджан, который действительно важен для нас, и с которым у нас хорошие отношения, и Армения, с которой у нас дружеские и добрососедские отношения. Карабахский конфликт, в котором точки зрения этих стран разнятся, существует уже длительное время. Периодически напряжение в зоне конфликта нарастает. Мы надеемся, что они смогут преодолеть эти проблемы, с которыми они сталкиваются в регионе»,- сказал пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми.

По его словам, он надеется, что Армения и Азербайджан смогут способствовать стабильности и безопасности в регионе, поскольку мир и стабильность в регионе Южного Кавказа могут оказать влияние на более широкие территории.

«Мы внимательно следим за развитиями в регионе, особенно, на приграничных участках по соседству с нашей территорией. Мы следим за границами и не позволим, чтобы конфликт нанаес ущерб жителям наших приграничных территорий»,- сказал пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми.

По его словам, в связи с данной проблемой всегда имелись опасения по поводу вмешательства третьих сил.

«Мы всегда вели переговоры с обеими странами, происходил обмен мнениями, и надеюсь, что, в конце концов, дипломатия и диалог возобладают над другими методами и подходами»,- сказал пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми.