Следственный комитет Армении выяснил детали ножевого ранения 15-летнего юноши из Ванадзора

В следственном отделе Лорийской области Следственного комитета Армении ведутся необходимые следственные дейстия по выяснению всех деталей ножевого ранения 15-летнего юноши из Ванадзора. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, 4-го августа, в 22:00, из ЗАО «МЦ Ванадзора» был получен сигнал о том, что к ним доставлен несовершеннолетний житель Ванадзора, 2002 г.р., с диагнозом «проникающее колюще-режущее ранение левой стороны грудной клетки»: по его словам, ранение он получил, упав в школьном дворе.

По данному факту в следственном отделе Лорийской области Следственного комитета Армении было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК Армении. По предварительным данным, между подростками в Ванадзоре 4-го августа, около 19:00, произошла ссора, в ходе которой несовершеннолетний житель Ванадзора, 2002 г.р., получил ножевое ранение.

Телесные повреждения были обнаружены и у 16-летнего подозреваемого, который получил травны в ходе той же самой ссоры. Несовершеннолетний житель Ванадзора, 2002 г.р., был признан потерпевшим, в отношении 16-летнего подозреваемого применена мера пресечения в виде родительского надзора. Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.