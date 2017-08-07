Фильм «Последний житель» Дживана Аветисяна будет представлен на Венецианском кинофестивале в Италии

Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Последний житель» после мировой премьеры в рамках Шанхайского международного кинофестиваля будет также представлен в Италии – на Венецианском кинофестивале.

Как передает «Арменпресс», по инициативе итальянского партнера фонда – Blue Knowledge Association, в сентябре планируется показ картины Дж. Аветисяна «Последний житель» в Италии – в рамках Венецианского кинофестиваля.

Также планируется проведение встреч, обсуждений с видными представителями сферы кино, дистрибьюторами, продюсерами, связанные с фильмом «Последний житель», проектом следующего фильма режиссера Дж. Аветисяна «Врата рая» и дальнейшими планами.

«Необходимо констатировать качественно новый уровень развития армянского кино, на международных платформах способствовать повышению его престижа. Я это стараюсь делать посредством своих картин, привлекая всеобщее внимание к армянскому кино и поднимая вопросы общеармянского значения, в том числе затрагивая и карабахский вопрос», – отметил режиссер Дж. Аветисян.

Отмечается, что показ фильма «Последний житель» состоится 5 сентября – в рамках секции Venice Production Bridge Венецианского кинофестиваля. На показе, помимо гостей, будут присутствовать творческая группа фильма и актерский состав.

Премьера фильма «Последний житель» состоялась в рамках XIII Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос». В основу данного полнометражного фильма совместного производства 5 стран (в картине снимались актеры из Ирана, Литвы, Греции, США, России и Армении) легла повесть Цовинар Хачатрян «Последний житель Гюрджевана». Автором сценария картины является Масис Багдасарян. Автор музыки – всемирно известный американский рок-певец и музыкант армянского происхождения, вокалист группы «System of a Down» (SOAD) Серж Танкян.

Фильм «Последний житель» повествует о последнем обитателе села, которое покинуло армянское население. Главный герой картины – Абгар – не собирается покидать родное село, так как ждет дочь, ставшую свидетельницей азербайджанских погромов и попавшую в психбольницу. Действия происходят в одном из сел Нагорного Карабаха. Это драматическая история жизни человека на фоне событий 1988-1989 года, в том числе и трагедии в Сумгаите. Хотя сами события не показываются, но мы видим какой след они оставили на жителях этого села. Это язык кино, который и диктует манеру изложения, призванную тронуть сердца зрителей.

Авторы сценария – Цовинар Хачатрян и Масис Багдасарян. Дживан Аветисян уже подыскал артистов на роли. 4-х главных героев сыграют артисты из Турции, Ирана, Литвы и Армении, они хорошо известны в своих странах, в частности, актер из Турции снимался в фильме режиссера-оскароносца.