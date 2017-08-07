Лавров и Могерини обсудили Сирию и Украину на полях встречи АСЕАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудили в Маниле на полях форума АСЕАН отношения между РФ и ЕС, Сирию и Украину. Об этом сообщили в понедельник в российском МИД.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-еэсовских отношений и международной повестки дня, в том числе проблематика сирийского урегулирования, ситуация в Ливии и на Украине", - отметили в министерстве.

В последний раз Лавров и Могерини встречались в начале июля в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





