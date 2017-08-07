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Турецкие хакеры продолжают свою преступную деятельность: они взломали несколько армянских сайтов


Турецкие хакеры продолжают свою преступную деятельность и атакуют армянские домены. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал эксперт по кибер-безопасности Самвел Мартиросян. По его словам, в поддержку азербайджанских хакеров, турецкие хакеры атаковали 7 армянских сайтов.

 «В основном, это туристичесские сайты, среди взломанных сайтов – официальный сайт Фонда развития Армении»,- сказал эксперт по кибер-безопасности Самвел Мартиросян. По его словам, хакеры взломали и официальный сайт Совета по госслужбе Армении.

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