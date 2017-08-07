Турецкие хакеры продолжают свою преступную деятельность: они взломали несколько армянских сайтов

Турецкие хакеры продолжают свою преступную деятельность и атакуют армянские домены. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал эксперт по кибер-безопасности Самвел Мартиросян. По его словам, в поддержку азербайджанских хакеров, турецкие хакеры атаковали 7 армянских сайтов.

«В основном, это туристичесские сайты, среди взломанных сайтов – официальный сайт Фонда развития Армении»,- сказал эксперт по кибер-безопасности Самвел Мартиросян. По его словам, хакеры взломали и официальный сайт Совета по госслужбе Армении.