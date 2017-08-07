Спасатели трое суток не могут потушить пожары на греческом острове Китира

На греческом острове Китира трое суток бушует пожар – выгорела треть территории, ситуация вышла из-под контроля, на острове введено чрезвычайное положение, пишет сайт"Прото тема".

Издание называет ситуацию трагической и неконтролируемой.

В субботу казалось, что огонь удалось взять под контроль, но вскоре он вспыхнул с новой силой во многих местах. В воскресенье пришлось эвакуировать монастырь Миртидион,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Половина острова сгорела, разрушения огромные. Сгорели фермы и животные. К счастью, дома не сгорели", — сказала жительница острова. По её мнению, власти опоздали с привлечением авиации до тушения огня.

Сейчас на острове круглосуточно тушат пожар 116 пожарных с 38 машинами и ещё 83 человека без техники.

Специалисты говорят об экологической катастрофе – в пепел превратилась треть острова. Мэр Китиры Эвстратиос Хархалакис в интервью греческому телевидению ERT сказал, что сгорели более 1,5 тысячи гектаров лесов и "это чёрный день для острова". При этом он не исключил поджога.

За последние часы в Греции произошло 12 агролесных пожаров.