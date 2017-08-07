Жительницы Алжира выходят на пляж в бикини, протестуя против буркини

Десятки алжирских девушек в рамках акций культурного протеста стали выходить на пляж в бикини, а не в традиционном мусульманском костюме для купания буркини, сообщает телеканал France Info.

По его данным, движение, которое в СМИ получило название "протест бикини", запустила небольшая группа алжирских девушек на Facebook, их цель — борьба за право женщин одеваться на публике так, как они хотят. Одна из основных групп на Facebook была создана в начале лета, к августу в ней было уже более 5,2 тысячи человек.

Десятки девушек приняли участие в акциях, которые прошли в столице страны Алжире и в городе Аннаба на северо-востоке. "Это был один из общественных пляже Аннабы, и все прошло очень хорошо. Некоторые мужчины на нас смотрели, они не привыкли, но они ничего не сказали, вероятно, потому что нас было много", — сообщила телеканалу одна из участниц акции. По ее словам, в тот день на пляже собрались около 150 девушек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.