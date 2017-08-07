Раскрыты особенности лунного затмения 7 августа

Частное затмение Луны состоится вечером 7 августа с 20:25 до 22:19 по московскому времени, сообщается на сайте Московского планетария.

Примерно в 20:24 по московскому времени начнется погружение спутника Земли в тень планеты.

Отмечается, что в ходе затмения луна приобретет бордово-красный цвет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.