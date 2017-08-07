Время в Ереване: 11:07:36,   7 Август

Раскрыты особенности лунного затмения 7 августа


Частное затмение Луны состоится вечером 7 августа с 20:25 до 22:19 по московскому времени, сообщается на сайте Московского планетария.

Примерно в 20:24 по московскому времени начнется погружение спутника Земли в тень планеты.

Отмечается, что в ходе затмения луна приобретет бордово-красный цвет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

 

 

 

 



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