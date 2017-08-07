Накануне, 6 августа, в медцентре «Сурб Григор Лусаворич» на свет появился брат погибшего в Апрельской войне Азата Симоняна – Артур Каджикович Симонян. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала сестра Азата и Артура – Джемма Симонян, в чей день рождения и родился малыш.

Малыш весит 570г, рост – 50 см. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

«Мама и малыш чувствуют себя хорошо, сейчас они в прекрасном состоянии. Малыша я пока не видела, оданко очень рада, что он родился в мой день рождения. Это самый большой и светлый подарок для меня»,- сказала Джемма.

Азат Симонян из села Камарис Котайкской области был призван в армию в 2015 году. Его имя было в списке без вести пропавших в результате широкомасштабной военной агрессии, осуществленной Азербайджаном 2-5 апреля 2016 года. 10 апреля был осуществлен обмен телами погибших между Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном.

В ходе обмена карабахской стороне были переданы тела 18 военнослужащих Армии обороны НКР, одним из 18 погибших был Азат.