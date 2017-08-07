Открыто уголовное дело по факту убийства в Дилижане

Согласно сообщению, 5-го августа в 20:10 из больницы в Дилижанское отделение полиции поступил сигнал о том, что в клинику с телесными повреждениями доставлены Айк Г. 1978 года рождения, Акоп Е. (1958 г.), Артак Е. (1966 г.) и Артур Еганян (1990 г.). Полиция Армении раскрыла убийство, совершенное 5-го августа в городе Дилижане.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, оперативная группа выяснила, что в тот же день около 18:30 в так называемой "Беседке Джоника" на улице Максима Горького в Дилижане произошла ссора, в ходе которой Айк Г. имевшимся у него ножом преднамеренно нанес удары Артуру Еганяну и его отцу Артаку Е.Артур Еганян скончался от полученных травм по дороге в больницу.По данному факту в тот же день возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 104-й (убийство) Уголовного кодекса Армении.Ведется расследование.