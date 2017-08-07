Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, по положению на 11:00 7-го августа дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта, без ограничений.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 13:31 Прокуратура Южной Кореи потребовала 12 лет тюрьмы для заместителя главы Samsung
- 13:05 В Южной Осетии проходят траурные мероприятиями, посвященные годовщине войны 2008 года
- 12:38 Лавров и Могерини обсудили Сирию и Украину на полях встречи АСЕАН
- 12:15 Турецкие хакеры продолжают свою преступную деятельность: они взломали несколько армянских сайтов
- 12:05 Спасатели трое суток не могут потушить пожары на греческом острове Китира
- 12:01 Жительницы Алжира выходят на пляж в бикини, протестуя против буркини
- 11:54 Раскрыты особенности лунного затмения 7 августа
- 11:45 На свет появился брат погибшего в Апрельской войне Азата Симоняна
- 11:37 Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта
- 11:30 Открыто уголовное дело по факту убийства в Дилижане
- 11:19 Взявшая у кассира в качестве сдачи 475 тысяч драмов женщина явилась в полицию
- 11:11 СМИ: КНДР отказалась от предложения Южной Кореи наладить отношения
- 11:04 Развитие армянского баскетбола находится на верном пути: Никша Бавцевич
- 10:59 Кадимян помог «Ворскле» сыграть с киевским «Динамо» вничью
- 10:55 Армянский борец Малхас Амоян стал вице-чемпионом молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе
- 10:52 Пассажиропоток в аэропортах «Звартноц» и «Ширак» вырос на 28%
- 10:50 Карла Дель Понте ушла из "бесполезной" комиссии ООН по Сирии
- 10:43 Травмы, высокое артериальное давление, высокая температура: В день скорая помощь обслуживает 670 вызовов
- 10:31 Боевики ИГ расстреляли в Афганистане более 50 человек
- 10:30 Жертвами пожара в Башкирии стали девять человек
- 10:27 Еврокомиссар: Лондон будет платить Брюсселю по долгосрочным программам и после Brexit
- 10:25 Саакашвили заявил о намерении легально вернуться на Украину
- 10:19 Вараздат Ароян открыл счет голам в премьер-лиге РФ
- 10:18 Первенство Армении в высшей лиге по футболу: «Бананц»-«Пюник» - 2:2; «Гандзасар- Капан»-«Арарат» - 1:3
- 10:15 Президент Ирана во вторник представит список кандидатов в министры
- 10:12 Sinquefield Cup: армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью с Максимом Вашье- Лаграв
- 10:05 Историческое событие в Тбилиси: Дом Туманяна вновь открыл свои двери
- 09:59 Трамп и Мун Чжэ Ин назвали КНДР растущей угрозой для большей части мира
- 09:56 Тиллерсон: США ответят на сокращение числа сотрудников американских дипмиссий в России
- 06.08-14:14 Решение карабахского конфликта может быть достигнуто исключительно политическим путём: Президент Ирана Рохани
- 05.08-19:36 Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на официальной церемонии инаугурации избранного Президента ИРИ Хасана Рохани
- 05.08-17:35 Анонс мероприятий на 7 августа
- 05.08-17:23 «Ереванское лето 2017»: день мороженого в ереванском зоопарке
- 05.08-17:07 Анонс мероприятий на 6 августа
- 05.08-16:57 В Иране проходит инаугурация Хасана Роухани – присутствует и Серж Саргсян
15:21, 01.08.2017
Просмотрели 1335 раз Убийства в селе Шамирам совершены на почве личных отношений: Следственный комитет Армении
15:39, 04.08.2017
Просмотрели 1288 раз В «Танковом биатлоне» армянские танкисты завоевали 3-е место
21:05, 01.08.2017
Просмотрели 1223 раз Полиция разыскивает Тельмана Калашяна, подозреваемого в убийстве в селе Шамирам
11:43, 02.08.2017
Просмотрели 1175 раз В Армении внедряется институт защиты прав предпринимателей: вопросы нарушенных прав будут решаться эффективнее
14:25, 02.08.2017
Просмотрели 1096 раз Лицу, совершившему убийство на севанском пляже «Мираж», предъявлено обвинение