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Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта


Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога  Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, по положению на 11:00 7-го августа дорога  Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта, без ограничений.

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