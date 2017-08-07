Взявшая у кассира в качестве сдачи 475 тысяч драмов женщина явилась в полицию

Взявшая по причине ошибки у кассира в качестве сдачи 475 тысяч драмов женщина явилась 6-го августа в полицию и вернула всю сумму. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Женщина заявила, что произошло недоразумения, и когда она услышала по телевизору объявление полиции, сразу же явилась в полицейских участок.

Ранее ссобщалось, что 2-го августа в полицию обратилась кассир одного из столичных магазинов одежды с заявлением о том, что по ошибке вернула покупательнице 475 тысяч драмов (порядка $1000) вместо 25 тысяч (порядка $50).

“По причине усталости и невнимательности кассир взяла 50-тысячную купюру, но ввела в компьютер 500 000 тысяч драмов. Камеры позволили воссоздать весь процесс, а также показать покупательницу”, - отмечается в сообщении.

Сотрудники Полиции предпринимают мероприятия по выявлению личности покупательницы. Ведомство призывает ее обратиться в отделение Полиции Эребуни. А тех, кто ее знает, обратиться в любое отделение Полиции или позвонить по указанным телефонам. Конфиденциальность гарантируется.