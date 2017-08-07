СМИ: КНДР отказалась от предложения Южной Кореи наладить отношения

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо ответил отказом на предложение своего южнокорейского коллеги Кан Гён Хва положительно ответить на инициативу наладить отношения между двумя странами.

Короткая встреча двух министров прошла в Маниле, где в понедельник открывается сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности, одной из главных тем на которой станет ситуация вокруг КНДР.

Как сообщает южнокорейское агентство Йонхап со ссылкой на официальных лиц, свое решение отвергнуть инициативы Сеула северокорейский министр мотивировал тем, что "южному соседу не хватает искренности",сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"В ситуации, при которой Юг сотрудничает с США в плане усиления давления на Север, такие предложения выглядят неискренними", - передает агентство слова министра.

Ранее северокорейский министр провел встречу с главой МИД КНР Ван И. Представитель Китая заявил, что все же надеется на скорые переговоры между двумя странами.